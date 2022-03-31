كركوك.. احباط تهريب صهاريج محملة بالنفط و400 أسطوانة غاز

شفق نيوز/ أحبط جهاز الأمن الوطني في كركوك عملية تهريب صهاريج محملة بالنفط و400 أسطوانة غاز، وفقاً لكا أفادت به خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الخميس.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة بخصوص تهريب المشتقات النفطية من محافظة كركوك؛ كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في المحافظة جهدها الميداني لتتمكن من ضبط سبع ناقلات مملوءة بمادة النفط الأبيض، فضلاً عن عجلة حمل تنقل (400) اسطوانة غاز".

وأوضح البيان، أنه تم القاء القبض على تسعة متهمين يستقلون هذه العجلات بعد استحصال الموافقات القضائية، مشيراً إلى تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.