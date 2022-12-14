كرخ بغداد توقع بخاطفة

شفق نيوز/ اعتقلت شرطة بغداد- الكرخ، يوم الأربعاء، امرأة متهمة بتنفيذ عمليات اختطاف.

وذكر بيان لمديرية الشرطة، أن عملية الاعتقال تمت بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد- الكرخ حول وجود احدى المتهمات بقضايا تتعلق بالخطف ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور.

وقالت إن عملية الاعتقال تمت بعد توجيه قائد شرطة الكرخ بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة آمر الفوج العقيد احمد عبدالله المحياوي، وتم اصطحاب المعتقلة الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها اصوليا وفق القانون.