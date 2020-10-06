كربلاء.. 100 إصابة في صفوف متظاهرين.. والأمن يتهم "الإمام الرباني"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن 100 متظاهر أصيبوا على الأقل يوم الثلاثاء جراء تعرضهم للضرب وكذلك التدافع في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ١٠٠ متظاهر أصيبوا بجروح نتيجة الضرب والتدافع في كربلاء".

وكان ناشطون مدنيون قد أفادوا بتعرض مئات المتظاهرين إلى الضرب بالهراوات في موكب حسيني ومسيرة في مدينة كربلاء وذلك لتمجيدهم الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ تشرين/اكتوبر عام 2019.

واضاف الناشطون ان "اولئك الزائرين تعرضوا الى الضرب المبرح بالعصي والهروات من قبل أمن الحشد والعتبة الحسينية".

من جانبها، قالت مديرية امن كربلاء في بيان، إن إنه ؛في تمام الساعه ١٥٠٠ من يوم الثلاثاء دخل موكب ( الامام الرباني ) يقدر عدد الرجال مايقارب ٧٠٠ شخص والنساء مايقارب (٢٥٠) من منطقة باب بغداد باتجاه سيطرة الكفيل بتجاه باب قبله الامام الحسين عليه السلام".

وأضاف أنه "في تمام الساعه ١٥٤٥، تم اقتحام بعض المتظاهرين العارضة الرئيسية وتم ابعادهم من قبل قوة الحرمين خارج العارضه الرئيسية".

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة اربعينية الامام الحسين حيث يتدفق مئات الالاف من الشيعة في العراق الى مدينة كربلاء لأحياء مراسم تلك الزيارة في العشرين من شهر صفر وفق التقويم الهجري من كل عام.

ويحيي المسلمون الشيعة هذه الذكرى بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

في الأثناء، قالت أفواج الطوارئ في كربلاء في بيان، إنها "تدخلت لتهدئة الأوضاع بعد وصول متظاهرين من باقي المحافظات بحجة زائرين على شكل مجاميع وتقربهم من دوائر حكومية وإلقائهم شعارات استفزازية للقوات الامنية إضافة إلى دخولهم بشكل استفزازي للعتبة الحسينية ما أثار حفيظة الزائرين وخدام العتبة".

وأضافت، أنه "لحد الان لايوجد أي احتكاك معهم من قبل القوات الأمنية سوى نصحهم لكي يكونوا زائرين منتظمين، والموقف تحت السيطرة".











