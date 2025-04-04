كربلاء والبصرة.. اعتقال قاتلين ولص منازل وإنقاذ شاب من الانتحار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الجمعة، عن كشف جريمة قتل بسبب خلاف على أرض زراعية في منطقة الكوي، والقبض على المتهمين بالجريمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن عملها الأمني المستمر لتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون تمكنت تشكيلات قيادة شرطة محافظة كربلاء، كل من قسم شرطة الهندية وقسم مكافحة الإجرام وفوج طوارئ كربلاء الثاني وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني من كشف جريمة قتل لشاب ضمن منطقة الكوي".

ولفتت إلى أن "تفاصيل القضية بدأت حينما استخبر قسم شرطة الهندية بوجود حادث مشاجرة في منطقة الكوي لشاب متأثر بطلق ناري أدى إلى وفاته تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة، وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل مهنية وخلال وقت قياسي من الحادث تم القبض على المتهمين".

وتابعت: "بعد مواجهتهم بالأدلة انهارا واعترفا صراحةً قيامهم بقتل المجنى عليه بسبب خلافات فيما بينهما على أرض زراعية في المنطقة، وصدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف وأجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالتهم وجاء مطابقاً لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة هذا وسيتم إكمال إجراءاتهم التحقيقية لإحالتهما إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى الجسر الإيطالي، بعد تلقيها بلاغاً فورياً حول الحادث، وتحرك دورياتها بأسلوب متقن عبر استدراجه.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "قوة من دوريات النجدة توجهت على الفور إلى موقع الحادث، وقامت بالتفاوض مع الشاب وإقناعه بالعدول عن الانتحار، وبعد جهود مكثفة نجح ضابط دورية النجدة في السيطرة على الموقف وإنقاذه دون وقوع أي إصابات".

وتابع القيادة أن "الشاب تم نقله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدة على "أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن الحالات المشابهة للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وكذلك لفتت شرطة البصرة، إلى الإطاحة بسارق قام بسرقة دار اثناء خروج أصحابها للتسوق، في منطقة ام النعاج وسط المحافظة.

وبينت في بيان لها، أن "المتهم قام بكسر باب المطبخ والدخول إلى الدار وسرقة مبلغ (40) مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية بقيمة (5) ملايين دينار عراقي، وتم إعادة المسروقات إلى أصحابها".