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كربلاء.. إنقاذ 200 شخص من حريق اندلع في فندق

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T16:45:05+0000
كربلاء.. إنقاذ 200 شخص من حريق اندلع في فندق

شفق نيوز/ أنقذت فرق الدفاع الدفاع المدني في كربلاء جنوبي العراق، يوم الخميس، 200 شخص إثر اندلاع حريق في فندق بمركز المحافظة.

 وقالت مديرية الدفاع المدني في كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها في مركز باب بغداد بمدينة كربلاء "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في غرفة بالطابق الرابع من فندق الدلة سابقاً والعائد إلى العتبة العباسية المقدسة مجمع الامام العسكري بعد إخلاء وإجلاء ٢٠٠ شخص كانو يعملون اداريين داخل الفندق".

وأضافت أن "المفارز الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها الى باقي اقسام المبنى والمحال التجاريه المجاورة".

وأشارت المديرية إلى أن سبب الحادث سيحدد لاحقاً من قبل خبير الأدلة الجنائية.

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