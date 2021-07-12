كربلاء.. عشرات يحملون العصي يقتحمون دائرة حكومية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الإثنين، عن تعرض إحدى دوائرها في محافظة كربلاء الى عمل تخريبي من قبل اشخاص يدعون انتماءهم للعشائر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هدف العمل هو بث الرعب في نفوس موظفينا وثنيهم عن أداء واجبهم الوطني المكلفين به لتطبيق سياسة الدولة في إدارة أزمة المياه التي تعصف بالعراق والمنطقة لأجل توفير الماء لكل مواطن عراقي".

وتابعت، أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من اشخاص يدعون انتمائهم لعشائرنا الابية من خلال رفع رايات هذه العشائر في هكذا عمل تخريبي لا يمكن أن يكونوا أبناء لتلك العشائر التي عهدناها تنشيء أبناءها على الوطنية والمواطنة الصالحة".

واكدت الوزارة أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخربين واننا ماضون في تطبيق سياستنا لإيصال الماء بالعدل والمساواة إلى كافة أبناء بلدنا".

وأظهر مقطع مصور، قيام العشرات وهم يحملون العصي باقتحام الدائرة الحكومية، عندما كان الموظفون على رأس أعمالهم. وقام بعض المقتحمين بإلقاء ما بدت أنها ملفات على الأرض وتحطيم محتويات المبنى.