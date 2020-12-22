كربلاء تعتقل شخصاً قتل شقيقتيه ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-22T04:41:09+0000

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مكافحة اجرام كربلاء من القبض على شخص قام بقتل شقيقتيه في مدينة الصدر ببغداد. وأعلنت وزارة الداخلية قبل أيام عن قيام شخص مخمور بقتل اثنين من شقيقاته في محافظة بغداد ولاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته. وذكر بيان لشرطة كربلاء، أن مفارز مكافحة اجرام شرطة المحافظة تمكنت من اعتقال المجرم وتم تسجيل اعترافاته بعد مواجهته بالادلة والقرائن ليحال الى القضاء لنيل جزاءه العادل.

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