كربلاء تشرع بتطبيق حظر التجوال الشامل وتوجه دعوة للمواطنين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الاثنين، عن الشروع بتطبيق قرار حظر التجوال الشامل، داعية المواطنين للالتزام حفاظا على سلامتهم.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لمقررات خلية الازمة في محافظة كربلاء، عقد في مبنى قيادة شرطة كربلاء الاجتماع الأمني الموسع بحضور قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني وممثلي الأجهزة الأمنية وآمري القواطع، حيث تم التأكيد على تشديد الإجراءات الأمنية اعتبارا من هذا اليوم الاثنين الساعة (الثامنة مساء") نظراً لارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة كربلاء بحسب ما اقرته خلية الازمة في المحافظة".

وأشارت القيادة إلى " نشر جميع مفاصل الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى في محافظة كربلاء لمنع حركة المواطنين عدا الحالات الإنسانية والفئات المستثناة سابقاً"، موضحة أن "هذه الخطوات تأتي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من وباء كورونا الخطير".

ودعت شرطة كربلاء الى "أهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال الصحي والتعاون مع القوات الأمنية في تنفيذ هذه القرارات وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى واتباع التعليمات الصحية".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض الحظر الشامل لمدة 10 أيام بدءا من الاربعاء 12 أيار الجاري ولغاية 22 من الشهر نفسه.