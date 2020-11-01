كربلاء.. الإطاحة بمتهم قتل شخصاً واخفى جثته

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهارب كربلاء، يوم الاحد، القاء القبض على متهم قتل شخصاً واخفى جثته.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بأهمية ملاحقة الجناة والقضاء على الجريمة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهارب كربلاء المقدسة التابعة لوكالة الاستخبارات، وبسواعد ضباطها ومنتسبيها، من القاء القبض على متهم بحادث قتل المجنى عليه (ع. ض. ص .ع)".
واضافت "من خلال المعلومات الاستخبارية والبحث والتحري وبجهود حثيثه القت القبض على المتهم (أ.م . ج. ع)، حيث اعترف صراحة بفعلته، بقتل المجنى عليه بعد جلبه واستدراجه من محافظة ذي قار الى كربلاء المقدسة، واخفاء جثته ودفنه في منطقة المقالع".
وتابعت المديرية ان "المفارز الاستخبارية انتقلت الى موقع الحادث وبدلالة الجاني تم اخراج الجثة، حيث استعانت المفارز بآلات حفر للعثور على جثة المقتول، وتم تصديق اقوال المتهم واكمال الاجراءات التحقيقية".