كربلاء.. الإطاحة بمتهم قتل شخصاً واخفى جثته

Category: أمـن

Date: 2020-11-01T18:23:28+0000

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهارب كربلاء، يوم الاحد، القاء القبض على متهم قتل شخصاً واخفى جثته.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بأهمية ملاحقة الجناة والقضاء على الجريمة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهارب كربلاء المقدسة التابعة لوكالة الاستخبارات، وبسواعد ضباطها ومنتسبيها، من القاء القبض على متهم بحادث قتل المجنى عليه (ع. ض. ص .ع)".

واضافت "من خلال المعلومات الاستخبارية والبحث والتحري وبجهود حثيثه القت القبض على المتهم (أ.م . ج. ع)، حيث اعترف صراحة بفعلته، بقتل المجنى عليه بعد جلبه واستدراجه من محافظة ذي قار الى كربلاء المقدسة، واخفاء جثته ودفنه في منطقة المقالع".

وتابعت المديرية ان "المفارز الاستخبارية انتقلت الى موقع الحادث وبدلالة الجاني تم اخراج الجثة، حيث استعانت المفارز بآلات حفر للعثور على جثة المقتول، وتم تصديق اقوال المتهم واكمال الاجراءات التحقيقية".

related

استضافة قادة امنيين كبار في البرلمان لمناقشة حادث تفجير كربلاء

Date: 2019-09-25 22:06:59

إنتحار امرأتين ورجل بواسطة شنق أنفسهم في بغداد وكربلاء

Date: 2020-10-04 07:36:41

الداخلية تقول انها لا تعرف الجهات المتورطة باحداث النجف وكربلاء: نحقق بذلك

Date: 2020-02-07 11:03:40

جانب اخر من تظاهرات كربلاء.. مشاهد لعشرات الجرحى من القوات الامنية

Date: 2019-10-29 12:03:10

السطات والعتبة في كربلاء تصدران توضيحا بشأن حدوث اختناق بين نساء زائرات

Date: 2019-09-13 16:32:24

بغداد.. حرقت زوجها حتى الموت بمساعدة ابنها وعشيقها

Date: 2020-03-10 12:25:24

كربلاء تعتقل كل من يدخل اراضيها مع اقتراب موعد زيارة مليونية

Date: 2020-03-30 18:26:00

أصحاب القبعات الزرق يسلمون مواقعهم في كربلاء

Date: 2019-12-22 11:16:38