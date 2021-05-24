كربلاء.. الاطاحة بموظفين حكوميين "مرتشين" وتجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كربلاء، يوم الاثنين، بالقبض على موظفين حكوميين "مرتشين" بدائرة للعقار، في اطاحت شرطة المحافظة بشبكة متخصصة بتجارة المخدرات بحوزتهم أكثر من 2000 حبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً من مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة كربلاء يرافقه قوة امنية داهم، اليوم، دائرة التسجيل العقاري واعتقل عدداً من الموظفين متهمين بأخذ الرشاوى من المراجعين بعد ورود شكاوى عديدة ضدهم".

وفي المحافظة أيضاً، تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في القبض على عصابة متخصصة بتجارة المخدرات مكونة من ثلاثة أشخاص يرومون القيام بالمتاجرة بهذه الحبوب داخل المدينة، وفق بيان صدر عن شرطة كربلاء وورد الى شفق نيوز.

وبحسب البيان، فقد راقبت مفارز قسم شؤون المخدرات الأشخاص الثلاثة وتتبعت تحركاتهم حتى ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عددها 2432 حبة، مشيراً إلى ضبطها اصوليا بموجب محضر ضبط.

وأشار البيان إلى أن الاشخاص الثلاثة إعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وجلبها من خارج المحافظة وبيعها داخل كربلاء، مؤكداً إحالتهم الى القضاء.