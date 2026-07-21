كربلاء.. الاطاحة بعصابة دولية تنتحل صفة الأجهزة الأمنية وتسلب الأجانب

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الثلاثاء، الإطاحة بعصابة دولية تنشط في عدة محافظات عراقية، متهمة بانتحال صفة الأجهزة الأمنية واستهداف أجانب من جنسيات مختلفة بغرض سلب أموالهم ومقتنياتهم.

وقالت القيادة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قسم مكافحة الإجرام تمكنت، بعد جهد استخباري وفني، من تحديد أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن أفراد العصابة كانوا يستأجرون عجلات من العاصمة بغداد باستخدام مستمسكات ووثائق مزورة، ثم ينتحلون صفة الأجهزة الأمنية لاستهداف أجانب داخل العراق، مستغلين انتهاء إقاماتهم لابتزازهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم.

وأشارت إلى أن العصابة نفذت عمليتي تسليب داخل محافظة كربلاء، ما دفع مفارز مكافحة الإجرام إلى جمع المعلومات ومقاطعتها فنياً واستخبارياً، الأمر الذي أسفر عن تحديد هويات أفرادها وتعقب تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم.

وذكرت القيادة أن المتهمين اعترفوا، خلال التحقيق، بتنفيذ عدد من عمليات السرقة والتسليب في عدة محافظات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.