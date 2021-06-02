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كربلاء.. الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما آلاف الدولارات المزورة

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T07:54:53+0000
كربلاء.. الاستخبارات تطيح بمتهمين بحوزتهما آلاف الدولارات المزورة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الاربعاء، القبض على متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في محافظة كربلاء يتاجران بالعملة المزيفة ، وقد تم القبض عليهما بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم بعد ان استدراجهما والقبض عليهما بالجرم المشهود".

واوضحت أن "بحوزتهما (١٢٨،٠٠٠) دولار امريكي فئة (١٠٠) دولار و (٨٠٠) الف دينار عراقي فئة (٢٥) جميعها مزيفة".

واشارت الى "ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

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