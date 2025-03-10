كربلاء.. الاستخبارات تضبط قطعة أثرية "اسلامية" أثناء محاولة بيعها

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، يوم الاثنين، ضبط قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية إسلامية عند شخص كان يروم بيعها في محافظة كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة كربلاء المقدسة ضبطت قطعة أثرية تعود للعصور التأريخية الإسلامية وإلقاء القبض على حائزها بالجرم المشهود عندما كان يروم بيعها لغرض تهريبها خارج البلاد".

وأضاف البيان، أن "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن نيته بيع القطعة الأثرية لغرض تهريبها"، مشيراً إلى "تصديق أقواله قضائياً واحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".