كربلاء .. اعتقال منتحل صفة مدير بالداخلية ومستشار للأمن الوطني

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، القبض على منتحل صفة لواء بحوزته أسلحة وباجات مزورة، في كربلاء.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الصقور الاستخبارية في محافظة كربلاء نفّذت، أمر قبض قضائي بحق أحد المتهمين الذي انتحل صفة ضابط برتبة لواء في قيادة العمليات المشتركة، مدّعيًا زورًا أنه مدير عام في وزارة الداخلية ومستشار في مستشارية الأمن الوطني".

وأوضح العميد ميري، أن "المتهم كان منتسبًا سابقًا في وزارة الداخلية وتم فصله عام 2007"، مشيرا إلى أن "عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزته على أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة، من بينها: بندقية نوع (M4)، أربعة مسدسات متنوعة الأنواع، إضافةً إلى بدلات عسكرية تحمل رتبًا مختلفة، و باجات مزورة، وكتب رسمية ومخاطبات مزيّفة، فضلًا عن صور شخصية له وهو يرتدي الزي العسكري برتب وهمية".

وبحسب ميري، فإن "الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم، وتم إحالته إلى الجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات القضائية".