كربلاء.. اعتقال متهم بممارسة السحر والشعوذة (صور)

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم السبت، القبض على متهم بممارسة السحر والشعوذة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال السحر والشعوذة تنفيذاً لمذكرة قبض وتحري صادرة من محكمة تحقيق كربلاء".

وأوضحت أن "العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تمت مداهمة دار المتهم وضبط عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الشعوذة، أصولياً ووفق الإجراءات القانونية".

وأشارت إلى "تسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".