أكثر من 1500 عنصر من الجيش السوري بينهم ضباط يدخلون الاراضي العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري عراقي، يوم السبت، أن المئات من عناصر الجيش السوري المنسحبة من القتال الدائر مع الفصائل المسلحة قد دخلت الأراضي العراقية وتحديدا من معبر القائم الحدودي غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من 1500 جندي وضابط في الجيش السوري دخلوا الاراضي العراقية بعد السماح لهم بالدخول من الجانب العراقي".

واشار الى أن "السماح بدخولهم الاراضي العراقية جاء بسبب توتر الاوضاع في سوريا".

كما لفت المصدر الى أن جميع الفصائل الشيعية العراقية التي كانت تتواجد في البو كمال ايضا دخلت الحدود العراقية بعد السماح لهم من الجانب العراقي.

وفي ظل التطورات الحاصلة على الساحة، باشرت قيادة عمليات غرب نينوى المتمثلة بقيادة الفرقة المشاة الـ15 والفرقة المشاة الـ20 بإعادة انتشارها على الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء ربيعة الى سنجار بعد وصول قطعات اضافية مدرعة لتعزيز إسناد قوات الحدود الماسكة لقاطع المسؤولية.

واجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرى وبلدات محافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية، لتواصل تقدمها وتفرض سيطرتها على المحافظة وكذلك مناطق اخرى واسعة في سوريا.

وفي أواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

ويخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة.

وكانت التنظيمات المسلحة المناهضة للأسد قد دعت الحكومة العراقية بعد الانخراط في التطورات الحاصلة في سوريا، وأنها ستشكل حكومة مؤسسات حال إسقاط النظام، الا ان بغداد رفضت تلك الدعوات وقالت إنها: لا تتعامل مع مجاميع ارهابية.