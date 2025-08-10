أكثر من 70 نزاعاً عشائرياً في مدينة جنوبي العراق والجيش يتدخل

شفق نيوز- ميسان

كشف مصدر مطلع في ديوان محافظة ميسان، يوم الأحد، عن تسجيل العشرات من النزاعات المسلحة في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قضاء قلعة صالح سجل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 70 نزاعاً عشائرياً تراوحت بين عنيف ومتوسط، وأسفرت هذه النزاعات عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى، وخلفت أضراراً مادية جسيمة لأطراف هذه المعارك".

من جانبه، أوضحت قائممقام قلعة صالح، علي المحمداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الجيش اقتحمت مركز القضاء صباح اليوم على خلفية نزاع عشائري حصل يوم أمس بين طرفين، حيث قامت بتفتيش المنازل لملاحقة الخارجين عن القانون"، لافتا إلى أن "هذه القوة صادرت العديد من قطع السلاح".

وأكد المحمداوي، أن "الإدارة المحلية في قلعة صالح مع سلطة فرض القانون على الجميع ودون استثناء أحد منه".