أكثر من 40 ألف عنصر أمن ينتشرون في ديالى لتأمين زيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، نشر أكثر من 40 ألف عنصر من القوات الأمنية في محافظة ديالى لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين، متوقعا دخول أعداد كبيرة من الزائرين الايرانيين من منفذ المنذرية الحدودي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد عمليات ديالى ورئيس حكومتها المحلية خلال زيارة أجراها إلى المحافظة ضمن إطار الإطلاع على الاستعدادات الجارية لزيارة الاربعينية.

وقال الشمري خلال المؤتمر، إنه كان هناك عرض في قيادة عمليات ديالى للخطة الأمنية الخاصة لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين القاصدين محافظة كربلاء سواء سيراً على الأقدام أم بالعجلات، مردفا بالقول، إن ديالى تُعتبر محافظة الانطلاق تجاه محافظة كربلاء وباقي العتبات المقدسة الأخرى.

وأضاف أن اهمية المحافظة تكمن في وجود منفذ المنذرية الذي سيدخل عبره عدد كبير من الزائرين الإيرانيين باتجاه المحافظات الأخرى التي تضم العتبات المقدسة، متوقعا دخول أكثر من 50 الف زائر من هذا المنفذ يومياً

كما أشار الوزير، إلى أن الخطة الأمنية في ديالى ستشهد انتشارا واسعا للقطعات على طول طرق تنقل الزائرين، وكذلك وجود جهد خدمي واضح لتأمين الأعداد الكبيرة للزائرين.

أكد، أن الخطة الأمنية ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أكثر من 40 الف عنصر أمني في محافظة ديالى من الجيش والشرطة والحشد الشعبي لحماية الزائرين الى كربلاء.

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين قد وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة ديالى وعقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ديالى، مع القادة الأمنيين، بحضور محافظ ديالى وقائد القوات البرية وقائد شرطة المحافظة وعدد من القادة والضباط، لمناقشة آخر الاستعدادات الجارية لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين وتأمين طرق الزائرين القاصدين نحو كربلاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.