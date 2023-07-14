أكثر من 3 آلاف عنصر أمن ينتشرون بمحيط السفارة الأمريكية ببغداد تحسبا لتظاهرة فصائل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، الجمعة، بانتشار كبير لعناصر القوات الأمنية بمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أكثر من 3000 منتسب امني وصلوا الى مقتربات السفارة الامريكية تحسبا من انطلاق تظاهرة لبعض الفصائل الشيعية احتجاجا على تقرير أمريكي نشرته الميدل ايست قالت فيه إن: امريكا تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل المسلحة الشيعية في العراق.