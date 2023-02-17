أكثر من 20 ألف منتسب يستعدون للمشاركة في تأمين زيارة المبعث النبوي في النجف

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف، يوم الجمعة، أن 20 ألف منتسب من القوات الأمنية العراقية سيشاركون بتأمين زيارة المبعث النبوي الذي يحيها المسلمون الشيعة في مرقد الإمام علي.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية احمد محمد الفتلاوي في بيان اليوم، إنه برئاسة المحافظ و رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة ماجد الوائلي و بحضور قائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم الاسدي تم عقد الاجتماع الامني الموسع الخاص بزيارة المبعث النبوي و بمشاركة كل القيادات الامنية في المحافظة و صنوفها لوضع خطةٍ امنيةٍ مُحكمة تؤمن انسيابية دخول و خروج الزائرين للمحافظة بسلاسة.

وأضاف أن الاجتماع كان بحضور جميع قادة و مديري الأجهزة الامنية، موضحا أنه تم شرح الخطة الامنية و التوصية بتنفيذ بنودها كافة من اجل انسيابية دخول الزائرين جميعاً للمحافظة و التي سيشترك بتنفيذها اكثر من عشرين الف ضباط ومراتب ومنتسبين، وذلك من خلال فتح جميع بوابات مقبرة وادي السلام امام الزائرين.

وتابع الفتلاوي القول إن هناك جهات مساندة لتنفيذ الخطة الامنية من قبل فرقة الامام علي القتالية المكلفين بتأمين محيط بادية النجف و الطريق الستراتيجي بالاضافة الى الامور الخدمية التي ستقدمها للزائرين.

وعلى الصعيد الخدمي أوصى ماجد الوائلي محافظ النجف بإستنفار الجهود الخدمية كافة لبلدية النجف و كذلك مديرية البلديات و العمل على مدار الساعة طيلة فترة الزيارة.

بدورها قامت مديرية صحة النجف بنشر مفارز طبية و سيارات الاسعاف الفوري على الطرقات المؤدية الى المدينة القديمة، وفقا للمتحدث.

إلى ذلك فتحت هيئة المواكب الحسينية جميع ابوابها لاستقبال الزائرين الوافدين لمدينة النجف لتقديم افضل الخدمات لهم.