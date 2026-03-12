أكثر من 20 قتيلاً باستهداف مقر للحشد الشعبي في الأنبار ومطالبات بالتحقيق في الهجوم

شفق نيوز - الأنبار

شنت طائرات حربية لم تُعرف هويتها، فجر اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للحشد الشعبي بمنطقة "عكاشات" التابعة لقضاء القائم الحدودي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن غارة جوية عنيفة استهدفت مقر اللواء الـ19 في الحشد التابع لـ"حركة انصار الله الأوفياء" ما أدى الى مقتل 20 عنصرا على الأقل واصابة عشرات اخرين بجروح في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدمير المقر بشكل كامل جراء تلك الضربة، ولم يتسنَّ للوكالة التحقق من صحة المقاطع من مصدر مستقل.

من جهتها اتهمت الحركة في بيان، اسرائيل واميركا باستهداف مقاتلي "انصار الله الاوفياء" في منطقة عكاشات "لفتح الثغرات أمام التنظيمات الإرهابية وإعادة الفوضى إلى المنطقة".

ونعت الحركة "كوكبة" من مقاتليها قضوا جراء الهجوم، مشددة على أن هذا "يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية؛ فهؤلاء المقاتلون في اللواء الـ 19 هم جزء أصيل ورسمي من هيئة الحشد الشعبي، المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة والخاضعة لقوانين الدولة العراقية"، معتبرة أن "استهدافهم وهم يؤدّون واجبهم الوطني في حماية الحدود ومنع تسلل الإرهاب يعدّ اعتداءً صارخًا على هيبة الدولة".

وتابع البيان القول إن "الصمت أو التراخي في اتخاذ موقف حازم تجاه هذا العدوان يمنح المحتل ضوءًا أخضر للاستمرار في استباحة الدم العراقي"، مطالبا "الجهات الرسمية بموقف معلن وواضح يتناسب مع حجم هذه الجريمة التي استهدفت مؤسسة أمنية رسمية تابعة للدولة".

وصنفت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 حركة "انصار الله الاوفياء" المنضوية تحت لواء ما تُعرف "المقاومة الاسلامية العراقية" المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية لمهاجمتها جنود اميركيين متمركزين في الأردن وسوريا، وشن ضربات من جنوب العاصمة بغداد ضد إسرائيل خلال حرب غزة.

ومنذ اندلاع النزاع العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى تشهد مواقع للحشد الشعبي استهدافات متكررة في مناطق مختلفة من أنحاء العراق أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تلك القوات واصابة عدد آخر بجروح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة في البلاد.

وأدى الحشد دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات، و أدت الى هزيمة التنظيم المتشدد عسكريا وتحرير مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد في عام 2017، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.