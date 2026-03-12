أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً بارتفاع حصيلة القصف على الحشد في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة للواء 19 في الحشد الشعبي بمنطقة عكاشات غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الغارات الجوية استهدفت ثلاثة مواقع تابعة للواء 19 (أنصار الله الأوفياء) في منطقة عكاشات ضمن قضاء القائم، شملت مقرات الطبابة والفوج الثاني والدعم".

وبين أن "القصف أسفر عن استشهاد 35 مقاتلاً وإصابة نحو 90 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة حرجة".

وأشار إلى أن "الطيران الذي نفذ الغارات استمر بالتحليق في أجواء المنطقة، كما استهدف فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى مواقع القصف لإخلاء الجرحى"، مبيناً أن ذلك أدى إلى تأخير عمليات الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وشنت طائرات حربية لم تُعرف هويتها، فجر اليوم الخميس، ضربة جوية استهدفت موقعاً عسكرياً للحشد الشعبي بمنطقة "عكاشات" التابعة لقضاء القائم الحدودي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن غارة جوية عنيفة استهدفت مقر اللواء الـ19 في الحشد التابع لـ"حركة أنصار الله الأوفياء" ما أدى الى مقتل 20 عنصراً على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح في حصيلة أولية قابلة للارتفاع.

من جهتها اتهمت الحركة في بيان، إسرائيل وأميركا باستهداف مقاتلي "أنصار الله الأوفياء" في منطقة عكاشات "لفتح الثغرات أمام التنظيمات الإرهابية وإعادة الفوضى إلى المنطقة".

وصنفت الولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 حركة "أنصار الله الأوفياء" المنضوية تحت لواء ما تُعرف "المقاومة الاسلامية العراقية" المدعومة من إيران على أنها جماعة إرهابية لمهاجمتها جنود أميركيين متمركزين في الأردن وسوريا، وشن ضربات من جنوب العاصمة بغداد ضد إسرائيل خلال حرب غزة.