أكثر من عشرة قتلى وجرحى وضبط سلاح ومسلحين بنزاع عشائري مستمر جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ذي قار، مساء اليوم الخميس، عن الحصيلة الأولية للنزاع العشائري الذي اندلع شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة التوتر الامني في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار بلغت حتى الآن خمسة قتلى وستة جرحى فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص كانوا يرومون الدخول لقضاء الإصلاح وبحوزتهم كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة".

واشار الى ان "المعارك حاليا في الإصلاح عبارة عن كر وفر في الشوارع بين افراد عشيرة الرميض وال عمر".

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح بنزاع مسلح في شرقي المحافظة بين عشيرتين.

وذكر المصدر ان "افراداً من عشيرة الرميض قاموا فجر اليوم بشن هجمات مسلحة على ثلاثة ناشطين من عشيرة آل عمر في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهها الناشطون إلى قائممقام القضاء احمد الرميض".

وبين أن "الهجمات المسلحة ادت لاصابة ناشطين بجروح بليغة".

واضاف المصدر، ان "افراداً من عشيرة آل عمر ردوا بقوة وقاموا بمهاجمة عشيرة الرميض بمعقلها، مستخدمين مختلف الأسلحة المتوسطة، بحثاً عن الجناة ما أدى إلى إصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة أولية، فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة".

ولاحقاً اغتيال مسلحون من عشيرة الرميض اعترضوا طريق مدير ماء سوق الشيوخ المهندس أحمد وبدان العمري، اثناء مروره على طريق سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وأردوه قتيلاً.

كما ان افراداً من عشيرة الرميض قطعوا الطريق على ضابط برتبة رائد في الامن الوطني ينتمي لعشيرة آل عمر كان عائداً من عمله وقاموا بقتله على طريقة الاعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

وعلى إثر ذلك، اقتحم قائد شرطة المحافظة قضاء الاصلاح شرقي المحافظة بقوة عسكرية كبيرة.