أكثر شراسة وقسوة.. زعيم "داعش" الجديد "أستاذ" تتلمذ على يد البغدادي

شفق نيوز/ كشف الخبير الأمني العراقي سيف رعد، يوم الخميس، أن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، يعد من قيادات الجيل الثاني الذي عاصر أو تتلمذ على يد زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي.

وذكر رعد، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات المتوفرة عن الزعيم الجديد، تؤكد أنه أحد القيادات التي أسست لتنظيم داعش في العراق وسوريا، والذي يعرف بأنه أكثر فتكا وشراسة وقدرة من تنظيم القاعدة الذي يعد الحاضنة الأساس التي انبثق منها داعش، وبالتالي فإن من صفات الزعيم الذي نصبه مجلس شورى التنظيم الشراسة والقسوة".

وأضاف أن "العمليات التي نفذها الزعيم السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قرداش التركماني، عند سجن غويران السوري كانت محاولة لتهريب أكبر عدد من قيادات التنظيم تمهيدا لاختيار خلفا له لانه يدرك ان القيادات الموجودة لا تملك من القوة ما يؤهلها لخلافته بعد مقتله".

وتابع: "بعد ذلك تم اختيار (أبو الحسن الهاشمي) الملقب بالأستاذ، ومن المتوقع أن يصعد التنظيم عملياته الإرهابية لإثبات وجوده أولا واستغلال انشغال الجميع بالحرب الروسية -الأوكرانية وما يستدعي لتكثيف الجهد الأمني والعسكري لإفشال المخططات الإرهابية".

وكانت مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، نشرت كلمة صوتية للمتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم "أبو عمر المهاجر" أكد فيها مقتل خليفته السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ونائبه أبو حمزة المهاجر القرشي، المتحدث السابق باسم التنظيم، واختيار "أبو الحسن الهاشمي" زعيماً للتنظيم الإرهابي.

وأبو الحسن الهاشمي هو " زيد العراقي" المعروف داخل تنظيم داعش بلقب "الأستاذ" والذي شغل منصب أمير ديوان القضاء والمظالم الذي أنشأه داعش إبان فترة الخلافة المكانية (يونيو 2014: مارس 2019)، ثم شغل إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية والذي تأسس للإشراف على دواوين التنظيم الشرعية وهي: (المكتب الشرعي لإدارة المعسكرات، ومكتب البحوث والدراسات، وديوان الدعوة والمساجد، والمكتب الشرعي للواء الصديق المركزي- تابع لما يُعرف بجيش الخلافة تأسس في فترة أبو عمر البغدادي عام 2008-، ديوان القضاء والمظالم، وديوان التعليم، المكتب الشرعي لديوان الجند).

ويُعتبر "زيد العراقي" من مجموعة النخبة داخل قيادة داعش العليا، ولعب دورًا في تحديد المناهج الشرعية التي تُدرس داخل التنظيم، كما أشرف على الرقابة والمتابعة على شرعيي التنظيم والتحقيق مع المخالفين منهم.