كتلة العصائب تحذر: الكلية العسكرية ستتحول الى مصنع لتفريخ الدواعش

شفق نيوز/ حذرت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، يوم الاثنين، من تحويل الكلية العسكرية في العراق الى مصنع لتفريخ عناصر تنظيم داعش.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم، لوكالة شفق نيوز، ان "القيادات العسكرية التي لا تمدح أو تتوافق مع الأمريكان، فسيكون مصيرها القتل أو الاحالة الى الامرة او التقاعد"، مردفا بالقول، "خير دليل على ذلك ما حصل مع الفريق سعد العلاق".

وأضاف سالم، "أوجه الكلام للقيادات السياسية وخصوصاً الشيعية؛ يجب ان يكون لها كلمة وموقف وكفاها سكوتا وإنبطاحا".

وأوضح أن "إعفاء الضباط والقيادات العسكرية والأمنية وفق قرارات غير قانونية وغير اخلاقية، من شأنه تحويل الكلية العسكرية خلال السنوات المقبلة إلى مصنع للدواعش وليس مصنع للأبطال".

وأشار سالم إلى أن "تنظيم داعش سيعاود السيطرة ثانية، لكن هذه المرة بشكل قانوني وبشكل رسمي".

وكشفت وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش، قبل يومين، حصول موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقل الفريق الركن سعد مزهر محسن (العلاق) من منصبه كرئيس لجامعة الدفاع للعلوم العسكرية العليا إلى مقر رئاسة أركان الجيش.

وجاء في الوثيقة أيضا، والتي تلقت شفق نيوز على نسخة منه، أن اللواء الركن غالب كريم عبود سيحل محل العلاق رئيسا لجامعة الدفاع.

وكان الفريق العلاق قد ظهر قبل مدة في تسجيل مصور وهو ينتقد إجراءات قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية بالاستيلاء على مواقع لقنوات تلفزيونية لأحزاب وفصائل شيعية مقربة من إيران.