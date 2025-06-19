كتائب حزب الله تهدد ترامب باستهداف القواعد الامريكية وغلق مضيق هرمز

شفق نيوز/ هدد المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، أبو علي العسكري، يوم الخميس، باستهداف القواعد الأمريكية وإغلاق مضيف هرمز، في حال اشتركت واشنطن إلى جانب إسرائيل في الحرب مع إيران.

وقال العسكري في تدوينة له: نؤكد، وبوضوح أكبر، أنه إذا دخلت الولايات المتحدة في هذه الحرب، فسيخسر ترامب المجنون كل التريليونات التي يحلم بالاستيلاء عليها من هذه المنطقة. وقد وُضعت خطط عملياتية لذلك".

وأضاف "لا شك أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستصبح أشبه بمناطق صيد البط، سيُغلق مضيق هرمز وباب المندب، وستتوقف موانئ النفط على طول البحر الأحمر عن العمل - ناهيك عن المفاجآت غير المتوقعة التي قد تنتظر طائراتها في السماء".