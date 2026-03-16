كتائب حزب الله تنعى "أبو علي العسكري"

نعت كتائب حزب الله العراقية، مساء اليوم الاثنين، مقتل المسؤول الأمني "أبو علي العسكري" من دون أن تكشف عن تفاصيل حول ذلك.

وذكرت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: أن "أبو مجاهد العساف أصبح المسؤول الأمني للكتائب بدلاً من العسكري".

ولم تكشف الكتائب في بيانها عن كيفية مقتل العسكري ولا المكان والزمان الذي تم استهدافه فيه.

واشتهر المتحدث باسم كتائب حزب الله على منصات التواصل الاجتماعي بحساب يحمل "أبو علي العسكري"، ولم يتم الكشف عن هويته الحقيقية، ودارت حول شخصيته الكثير من التكهنات.