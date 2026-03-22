كتائب حزب الله تمدد مهلة عدم استهداف سفارة أميركا لـ5 جديدة

شفق نيوز- بغداد

مددت كتائب حزب الله، ليل الأحد، المهلة الخاصة بعدم استهداف سفارة الولايات المتحدة، لـ5 أخرى جديدة.

وقال أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في الكتائب عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نجدد التأكيد القاطع بأن أي حكومة جديدة لن ترى النور إلا ببصمة المقاومة الإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى، فإننا نشير إلى الآتي: سيتم تمديد مدة المهلة المُعطاة لسفارة الشر الأميركي إلى خمسة أيام أخرى، وسنتعامل مع خروقات العدو بحسبها، وسنبلّغ الوسيط بآلية الرد على تلك الخروقات، ومنها ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتابع "رسالتنا إلى بعض زعماء الكتل السياسية الذين يستنكرون هجمات المقاومة العراقية على المجرمين الأميركان المنتهكين لسيادة العراق، ثم يُلحقون بياناتهم باستنكارات خداعة لقصف مقرات الحشد الشعبي، هي أن نقول لهم: إن الشعب يعرفكم جيداً، ويعرف عمالتكم، وارتباطكم، ومصادر تمويلكم، فلا تزايدوا على أحرار الوطن وأهله، فمن غير المقبول أن تتشدق العاهر بالعفة والشرف".

وكانت كتائب حزب الله، منحت الخميس الماضي، خمسة شروط لوقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة خمسة أيام.

وبحسب بيان للمسؤول الأمني الجديد في الكتائب "أبو مجاهد العساف"، فإن الأمر صدر من الأمين العام للكتائب بوقف استهداف السفارة لخمسة أيام، مقابل أن توقف إسرائيل تهجير وقصف الضاحية الجنوبية في بيروت، وأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، مع سحب "عناصر الـCIA" من محيط السفارة وإبقائهم داخلها، باستثناء (اقليم كوردستان).

ويأتي ذلك بعد سلسلة هجمات استهدفت السفارة الأميركية في بغداد خلال اليومين الماضيين، شملت صواريخ وطائرات مسيرة.

وأدانت الحكومة العراقية استهداف البعثات الدبلوماسية، ووصفت الهجوم على السفارة الأميركية بأنه "اعتداء إرهابي" على سيادة العراق ومصالحه، محذرة من أن مثل هذه العمليات قد تجر البلاد إلى تداعيات خطيرة على أمنه وعلاقاته الخارجية.