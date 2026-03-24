كتائب حزب الله تخلي مسؤوليتها من "قصف المخابرات" وتطالب بتحقيق وإشراكها به

شفق نيوز- بغداد

أخلت كتائب حزب الله، أحد الفصائل العراقية المسلحة، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها من استهداف مقر جهاز المخابرات في العاصمة بغداد قبل ثلاثة أيام، داعية رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني إلى إشراكها في التحقيق للوقوف على حيثيات هذه "العملية الخبيثة".

وذكرت كتائب حزب الله في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية التي استهدفت بناية جهاز المخابرات قام بها أحد ضباطه الخونة، وغرضها تشويه صورة المقاومة التي تخوض معركة الدفاع عن سيادة العراق ضد المعتدين الأجانب"، على حد قولها.

وأضافت "ندعو رئيس الوزراء إلى الوقوف على حيثيات هذه العملية الخبيثة، ونطالبه بإشراك فريق من الكتائب في التحقيق، للوصول إلى كل من تآمر على البلاد".

وكان جهاز المخابرات العراقي قد أعلن، صباح السبت الماضي، تعرض محيط مقره إلى استهداف "إرهابي" نفذته جهات خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد ضباطه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة.