كتائب "حزب الله" العراقية تعلن الانخراط بمهاجمة القواعد الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتائب "حزب الله" إحدى فصائل المقاومة العراقية، يوم السبت، عزمها الانخراط بمهاجمة القواعد الأميركية.

وقالت قيادة عمليات الكتائب، في بيان مقتضب، "سنبدأ قريباً بمهاجمة القواعد الأميركية رداً على اعتدائهم".

ويأتي ذلك بعد أن تعرّضت منطقة جرف الصخر (جرف النصر) شمالي بابل، في وقت سابق، لقصف استهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، بحسب مصادر أمنية ورسمية، وسط استمرار التحقيق في ملابسات الهجوم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط والخليج تصعيداً عسكرياً غير مسبوق عقب تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران، التي سارعت إلى الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن الهجمات طالت مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي مفتوح.