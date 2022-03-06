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كبار ضباط الداخلية العراقية يطلعون على "التجربة السعودية" في مراقبة صناعة المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-03-06T15:55:00+0000
كبار ضباط الداخلية العراقية يطلعون على "التجربة السعودية" في مراقبة صناعة المخدرات

 شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، أن  كبار ضباطها اطلعوا على "تجربة" المملكة العربية السعودية في مراقبة صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي برئاسة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة الموسوي وعضوية كبار الضباط في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عاد، اليوم، الى ارض الوطن بعد زيارة ناجحة الى العربية السعودية، بدعوة من الاخيرة.

 وأوضح البيان، أن الوفد اطلع خلال الزيارة على تجربة المملكة العربية السعودية في مراقبة حركة وتداول السلائف الكيمياوية والحد من استخدامها في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى زيارة مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة واللقاء بمدريرها العام وكوادرها وكذلك زيارة معهد التدريب الخاص بالمديرية والمختبرات التابعة لها.  

وتبادل الجانبان، وفق البيان، الخبرات والجهود و عرض رئيس الوفد العراقي جهود وزارة الداخلية العراقية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وقيادة شرطة محافظة بغداد في مكافحة المخدرات، مبيناً أن الجانبين أكدا على ضرورة استمرار الجهود المشتركة لكلا البلدين للسيطرة على خطر المخدرات بكافة صنوفها.

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