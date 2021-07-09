كان يحوّل قتلى داعش إلى "شهداء".. الإطاحة بمزوّر في الأنبار

شفق نيوز / أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، بمزور يقوم بتحويل قتلى داعش الإرهابي إلى شهداء في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار - والتي أكدت دقة المعلومات الواردة إليها من شعبة استخبارات الفرقة العاشرة حول الشخص".

وأوضحت أن "الشخض المزور كان يقوم بترويج معاملات غير أصولية باستخدام كتب ومستمسكات مزورة يتم خلالها تحويل قتلى عصابات داعش الارهابية إلى شهداء مقابل مبالغ مالية من ذويهم في جزيرة الخالدية بالأنبار، وهو ما يشكل هدرا بالمال العام وإقصاء لحقوق الشهداء".

وأشاتر إلى ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ وتمت متابعة تحركاته والقبض علية بالجرم المشهود وبحوزته عددا من المعاملات بهذا الشأن".