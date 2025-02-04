كان هاربا.. القبض على "إرهابي" في ديالى

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الثلاثاء، القبض على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في المحافظة.

وقال عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة ديالى وخلية الصقور الإستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أ ، ن ، أ) احد عناصر تنظيـم داعش الإرهابي".

وأضاف أن "المعتقل شارك بعدة جرائم بحق أبناء المحافظة وهرب إلى مناطق شمال العراق بداعي الإفلات من العقاب"، مبينا أن "عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وتابع "قيادة الشرطة نجحت خلال الفترة القليلة الماضية من أحكام القبض على عدد من المجرمين والإرهابيين الخطرين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى".