كان مخموراً عندما كتبها .. اعتقال صاحب عبارة "باقية" في كركوك

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوات مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي قام بكتابة عبارات تمجّد لتنظيم داعش الإرهابي جنوب غرب كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي كتب عبارات تمجد التنظيم المتشدد على جدران المنازل في قرية الخان، بقضاء الحويجة، التي تبعد 55 كيلومتراً جنوب غرب كركوك.

وأوضح المصدر أن الشخص كان مخموراً أثناء قيامه بهذا العمل، وأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقاله وهو الآن رهن التحقيق.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تجري تحقيقات معه للوقوف على الأسباب التي دفعته للقيام بكتابة هذه الشعارات على جدران القرية والدوافع التي تقف خلفها.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم السبت، بقيام شخص بكتابة عبارة "باقية" على جدران في قرية جنوب غربي محافظة كركوك، في اشارة الى شعار تنظيم داعش.

يشار الى انه وبعد إسقاط النظام نظام الأسد من قبل الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا تم رصد كتابة الممجدة لتنظيم داعش المتشدد على بعض جدران المباني في محافظة كركوك والانبار وبغداد في حين تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على بعض من مرتكبي هذه الفعلة.

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.