كان ليخلف مجزرة.. إحباط هجوم انتحاري مزدوج ضد زوار الأربعينية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-02T20:34:00+0000

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله، يوم الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية ببغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية شمالي العاصمة بغداد، واحبط مُخططا إرهابيا لإستهداف زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بواسطة إرهابيين إنتحاريين اثنين".

واضاف، "قد جاءت عملية القبض عليهما، وفقاً لمعلومات إستخبارية دقيقة وجُهد كبير من قبل الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب".

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