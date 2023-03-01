"كانوا يجمعون الكما".. مقتل رجلين واختطاف ثلاثة آخرين في صحراء النخيب

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأربعاء، بمقتل رجلين واختطاف ثلاثة آخرين أثناء عملية جمع "الكمأ" في صحراء النخيب بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

وأخبر أحد المصدرين، وكالة شفق نيوز، أن "مواطنين اثنين قتلا بعد حرق جثثهما، فيما اختطف 3 آخرين دون معرفة مصيرهم، بمنطقة صحراء النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن المجني عليهم والمخطوفين كانوا يبحثون عن (الكمأ)، وكان من بينهم منتسبين للقوات الأمنية".

من جانبه، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "قوة أمنية عثرت على جثث رجلين اثنين، وفقدان 3 آخرين، نتيجة خطفهم من قبل مجهولين، وقتل اثنين منهم وخطف 3 ضمن منطقة الرجابية في النخيب".