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كانوا تحت تأثير المخدرات.. اعتقال تسعة عناصر من الحشد العشائري في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-11-08T06:58:12+0000
كانوا تحت تأثير المخدرات.. اعتقال تسعة عناصر من الحشد العشائري في الانبار

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني مسؤول في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، اليوم الاثنين، قيام احدى فصائل الحشد الشعبي في الانبار، بالقبض على تسعة عناصر تابعة لقوات الحشد العشائري في القائم غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "تسعة من عناصر الحشد العشائري التابعين لفوج القائم الأول، وهم من سكنة قضاء القائم ايضاً، كانوا قد دخلوا عبر احدى النقاط الامنية وهم سكارى ومتعاطين للمخدرات، وبسبب تجاوزهم على العناصر الماسكة للنقطة الامنية في مدخل القضاء، تم اعتقالهم جميعاً".

وبين المصدر؛ أن "من قام باعتقال عناصر الحشد العشائري (المتجاوزين على النقطة الامنية) هم قوات لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي، بأمرة قائد عمليات غرب الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح".

ولفت المصدر، إلى أن "احد عناصر الحشد العشائري، يدعي أنه قيادي في الحشد، يدعى (رباح) هو من تسبب بتأجيج الموقف مع نقطة التفتيش".

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