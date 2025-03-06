كانت تخطط لعملية احتيال "كبرى" .. الأمن يفكك عصابة إلكترونية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، يوم الخميس، عن تفكيك عصابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بعد تورطها في عملية اختراق وسرقة أموال من إحدى شركات الدفع الإلكتروني (ماستر كارد) العاملة في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقًا أمنيًا مختصًا تمكن، بعد متابعة دقيقة استمرت لأسابيع، من كشف خيوط الجريمة الإلكترونية التي نفذتها العصابة، والتي استهدفت إحدى شركات الدفع الإلكتروني وسرقت منها مبالغ مالية كبيرة عبر وسائل تقنية متطورة".

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن العصابة كانت تخطط لتنفيذ عملية احتيال إلكترونية أكبر، تستهدف كيانات مالية أخرى، إلا أن تحرك القوات الأمنية في الوقت المناسب حال دون ذلك".

وأشار جهاز الأمن الوطني إلى أن "العملية تمت بعد جهد استخباري مكثف، استخدمت فيه تقنيات تحليل البيانات وتتبع الأنشطة المشبوهة على الإنترنت"، مؤكداً أن "المتهمين تم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم معدات وبرمجيات متطورة استخدموها في عملياتهم".

يُذكر أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا المالية وظهور تهديدات رقمية تستهدف القطاع المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني.