كاميرات خفية لابتزاز النساء جنسياً ومالياً.. الإطاحة بأوكار المشعوذين شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالإطاحة بعدد من المتهمين بممارسة السحر والشعوذة وابتزاز النساء ماليّاً وجنسيّاً، إثر حملة مداهمات نوعية نُفذت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نفذت حملة نوعية استهدفت عدداً من أوكار السحر والشعوذة في مدينة الصدر، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية ضبطت أكثر من 6 كاميرات مخفية زرعها المشعوذون داخل تلك الأوكار"، مشيراً إلى "العثور على مئات الصور ومقاطع الفيديو الخاصة والحساسة داخل هذه الأجهزة، والتي كانت تُستخدم لابتزاز الضحايا من النساء مادياً وجسدياً".