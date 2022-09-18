كاميرات المراقبة توقع بنسوة سرقن 40 محبس ذهب وحلقة في بلد

شفق نيوز/ أفادت شرطة صلاح الدين، اليوم الأحد، باعتقال امرأتين سرقتا 40 محبس ذهب وحلقة من أحد صياغ قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مكتب مكافحة اجرام بلد استخبر بحصول حادث سرقة لأحد محال بيع المصوغات الذهبية في شارع بنت الحسن في قضاء بلد، موضحا أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث.

وأضاف أنه بعد فحص كاميرات المراقبة تم ملاحظة اثنتين من النساء يقمن بسرقة مخشنات ذهبية عدد/٤٠ محبس وحلقة، مبينا أنه تم على الفور تعميم اوصافهن على السيطرات الرئيسية لمداخل ومخارج قضاء بلد وبعد ساعة من المتابعة والتحري تم القاء القبض عليهن من قبل قوة من فوج الطوارئ الرابع عشر وبحوزتهن المواد المسروقة.

وبحسب البيان، فقد قرر قاضي تحقيق بلد توقيفهن وفق المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.