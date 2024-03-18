كاميرات المراقبة تحبط سرقة "أبرز" مجمعات بيع "الموبايلات" في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الاثنين، بإحباط محاولة سرقة احد ابرز المجمعات التجارية للهواتف النقالة وسط مركز المحافظة.

وفي تفاصيل الحادث قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية طوقت مجمعاً تجاريا لبيع الهواتف النقالة بمنطقة حي الجامعة وسط مدينة النجف مركز المحافظة بناءً على بلاغ عاجل من صاحبه بعدما لاحظ عبر كاميرات المراقبة المتصلة بهاتفه وجود حركة غريبة داخل المجمع فجر اليوم".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية اشتبكت مع اللص الذي حاول سرقة المجمع بالرصاص الحي، وأصابته اثناء الاشتباك وثم اعتقاله، وايداعه احد المشافي الطبية لغرض اكمال التحقيق معه".