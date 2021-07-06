كاشفاً هوية المنفذين.. الإعلام الأمني يعلن إحباط تفجير برج للكهرباء ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، إحباط استهداف لبرج نقل للطاقة الكهربائية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر الخلية في بيان، أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، قبل أن تحبط القوات الأمنية ذلك بعد رصد مجموعة مكونة من ثلاثة إرهابيين بواسطة الكاميرات الحرارية.

وأضاف أن القوات الأمنية نصبت كميناً لتلك العناصر، أدى الى إصابة أحدهم ولاذ البقية بالفرار بعد حملهم للإرهابي المصاب، حيث شرعت قوة أمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم. بحسب البيان.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.