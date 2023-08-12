كاشفاً عن خطة تشمل المحافظات.. المتحدث العسكري يطلّع شفق نيوز على حيثيات نصب "مقاومة طائرات"

شفق نيوز/ أثار نشر منظومة دفاع جوي "مقاومة طائرات" على سطح مبنى حكومي في بغداد، قلقاً بين الأوساط العراقية، إلا أن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، طمأن بأنه إجراء "طبيعي" لتأمين الأهداف الحيوية.

وقال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراء تم بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل قيادة العمليات المشتركة لتأمين الأهداف الحيوية في بغداد وكل المحافظات العراقية".

وأوضح أن "الأسلحة التي نُصبت كانت على مبنى حكومي في منطقة العامرية، بعد استحصال الموافقات الرسمية بهذا الخصوص".

وطمأن رسول أن "الأمر تم وفق خطة معتمدة، وهو إجراء طبيعي ولا داعي للتخوف".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة تظهر نصب منظومة للدفاع الجوي على سطح دائرة حكومية في بغداد، ما أثار قلق وتساؤل المواطنين عن الغاية منها.