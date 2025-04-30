"كاراكال".. العراق يتسلم سلاحاً طائراً من فرنسا (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، تسلّم طائرتين نوع "كاراكال" كدفعة أولى بناءً على العقد المبرم بين الوزارة ونظيرتها الفرنسية.

ونقلت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن وزيرها ثابت العباسي قوله بهذه المناسبة إن تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد قيادة طيران الجيش بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعاً، بعد إكمال عملية تصنيعها، مؤكداً أن هذه الطائرات ستدخل الخدمة في حزيران المقبل، تزامناً مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش.

وأجرى وزير الدفاع جولة استطلاعية بالطائرات والتي قادها طيارون عراقيون، فيما أشاد خلال الجولة بقدرة الطيارين العراقيين والفنيين من خلال سرعة تمكنهم من قيادة هذه الطائرات المتطورة واختصارهم الزمن من أجل إكمال التدريب والعودة إلى أرض الوطن.

وتعدّ طائرات "الكراكال" واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعماً لسلاح طيران الجيش، كونها تستطيع أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدورها أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والأجواء، وفق ما جاء في البيان.