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كادت تستهدف ملاجئ طائرات F16.. الكشف عن مصدر الصواريخ المستهدفة لقاعدة بلد

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T19:17:56+0000
كادت تستهدف ملاجئ طائرات F16.. الكشف عن مصدر الصواريخ المستهدفة لقاعدة بلد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن مصدر الصواريخ التي استهدف قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ انطلقت من قرى قضاء الخالص في محافظة ديالى، بالتحديد على ضفاف نهر دجلة.

وأضاف أن عدد الصواريخ المتسهدفة كانت خمسة، وسقط منها بالقرب من ملاجئ الطائرات f16.

وتعرضت قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، شمال العاصمة العراقية بغداد، لقصف صاروخي مساء الأربعاء.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن القاعدة تعرضت لقصف بثلاثة صواريخ، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وكانت قاعدة بلد، إحدى القواعد التي انسحب منها التحالف، تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الجوية الأمريكية، ولكنها تستضيف الآن القوات المسلحة العراقية ومقاولي ساليبورت الأمريكية، المكلفة بصيانة طائرات إف - 16 العراقية.

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