قَتَلَ احد المنتسبين.. قوات عسكرية كبيرة تحاصر مطلوباً "خطيراً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية عسكرية "كبرى" لاعتقال أحد المطلوبين الخطرين والمطلوب بقضايا خطف وتسليب في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، مبيناً أن العملية لازالت مستمرة حتى الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية نفذت مداهمة في إحدى القرى الواقعة بقضاء الإصلاح، شرقي محافظة ذي قار، لاعتقال المدعو (طالب العسافي) المطلوب بالعديد من قضايا الخطف والتسليب".

وأضاف المصدر أن "القوة كانت بزي تنكري وتعرضت لهجوم مباغت بصاروخ قاذفة ما أدى إلى مقتل أحد العناصر الامنيين واصابة إثنين آخرين بجروح خطرة".

وتابع المصدر ان "امراً عسكرياً ورد بإرسال قوات عسكرية كبيرة إلى قضاء الإصلاح لفرض طوق أمني على منطقة الحادث والمباشرة بمداهمة المنازل لاعتقال الشخص المطلوب، بعد سنوات من ملاحقته"، مبينا ان "العملية لا زالت مستمرة حتى الآن".