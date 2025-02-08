قُتل في المنصور وعثر على جثته بـ"أبوغريب".. جريمة غامضة تهز بغداد

شفق نيوز/ عثرت قوات الأمن العراقية، يوم السبت، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية في إحدى الساحات ضمن قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة بدت عليها آثار طلق ناري في منطقة الصدر"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن الضحية قد قُتل في وقت سابق ضمن منطقة المنصور، قبل أن يتم التخلص من جثته في أبو غريب".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد هوية القتيل".