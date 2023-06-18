"قُتل على الفور".. مجهولون يفتحون نيران أسلحتهم على موظف بمستشفى الشطرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمقتل موظف يعمل في وزارة الصحة بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على موظف في العشرينات من عمره يعمل في مستشفى الشطرة العام التابع لدائرة صحة ذي قار على طريق (شطرة _ دواية) واردوه قتيلا على الفور".

وبين المصدر، ان "الحادث لم تعرف اسبابه لغاية الآن، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية، ونقلت جثة الموظف للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".