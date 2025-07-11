قُتل بـ11 رصاصة.. العثور على جثة لاعب كرة قدم في محافظة جنوبية

شفق نيوز- ميسان

افاد مصدر أمني في ميسان، يوم الجمعة، بالعثور على جثة لاعب كرة قدم بنادي العمارة الرياضي، مقتول بـ11 رصاصة في جسده.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "قوة امنية تابعة لشرطة محافظة ميسان، عثرت على جثة لاعب كرة قدم بنادي العمارة الرياضي مقتول بـ11 رصاصة في جسده"، مبينا أن "الجثة عثر عليها في طريق الطيب شمالي مدينة العمارة، حيث تم نقلها للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين على خلفية قتل أحد المواطنين ضمن منطقة سيد نور احدى مناطق المحافظة،

وذكرت القيادة في بيان ورد للوكالة، انه "وبناءً على اصل الاخبار الوارد إليها حول وجود جثة مرمية في منطقة غير مأهولة ومن خلال المعطيات التي توفرت حال الاستخبار ، تم تشكيل فريق عمل من قبل قسم شرطة الكرامة وبإشراف قائد شرطة محافظة ميسان والتوجه إلى محل الحادث".

واضافت ان "الفريق توصل وخلال وقت قياسي أقل من ثلاثة ساعات إلى تحديد هوية الجناة وأماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم بعد اخذ الموافقات القضائية الأصولية بناءً إلى أصل الشكوى المقدمة من قبل المدعين بالحق الشخصي"، مؤكدة انها "سوف تكشف للرأي العام أسباب وحيثيات ودوافع ارتكاب الجريمة في وقت آخر، وبعد إكمال التحقيقات كافة".