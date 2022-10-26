قُتلت على يد صهرها .. العثور على جثة امرأة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في أطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة امرأة تبلغ من العمر ٦٥ عاما مقتولة داخل منزلها في منطقة حمرين التابعة للناحية على بعد ٦٥ كم شمال شرق بعقوبة.

واكد ، أن الضحية قضت على يد صهرها لأسباب غامضة، مشيرا إلى اعتقال الجاني بعد ساعات من وقوع الجريمة.

واثنى الزركوشي على دور مديريات شرطة حمرين وجلولاء باعتقال المجرم خلال مدة وجيزة.

وتعد السعدية من المناطق الساخنة أمنيا بسبب قربها من حوض حمرين معقل التنظيمات المسلحة إلى جانب طبيعتها السكانية والطائفية.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في كرميان، باغتيال مدني في قضاء كلار التابعة لإدارة منطقة كرميان بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مواطن يدعى باسم داود سليمان من مواليد 1991 والذي كان مع رفيقه قرب قلعة شيروانة في أطراف قضاء كلار ما أدى إلى مقتله بالحال.

واضاف أن قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.